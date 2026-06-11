Con tres temas polémicos y fuertes diferencias entre bloques sesiona el Concejo Deliberante

El Concejo Deliberante sesionará este mediodía con al menos tres temas que generaron fuertes polémicas y diferencias marcadas en los diferentes espacios políticos de Bahía Blanca.

Una de las iniciativas tiene que ver con un pedido del intendente Federico Susbielles, que le solicitó al legislativo apoyo para iniciar acciones legales contra el gobierno nacional si es que el Senado de la Nación aprueba modificaciones en el régimen de Zona Fría, que establece descuentos del 50 y 30% en las facturas de gas para los hogares bahienses desde 2021.

Ese proyecto del gobierno de Javier Milei busca que sólo se otorguen subsidios a las familias cuyos ingresos mensuales no superen la suma de tres canastas básicas (unos 4,5 millones de pesos). La Cámara de Diputados ya aprobó la normativa y se espera su tratamiento en el Senado, aunque todavía no se fijó fecha.

Los bloques de LLA y el Pro ya adelantaron que no acompañarán ese pedido del intendente y se espera la decisión los otros bloques de oposición.

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Otro de los temas está vinculado al presupuesto del Hospital Municipal, que en diciembre pasado resultó desaprobado, aunque semanas atrás se volvió a solicitar el tratamiento del expediente. El cambio de postura de los concejales Carlos Alonso (LLA) y Fabiana Úngaro (Avanza Bahía) posibilitaría la aprobación.

Y otro de los temas tiene que ver con el ataque a patadas y muerte de una nutria a manos de dos estudiantes universitarios provenientes de Huanguelén, que se filmaron golpeando al animal en la vía pública.

Una iniciativa de los bloques del Pro y Avanza Bahía propone declararlos personas no gratas en la ciudad, título que en el legislativo nunca se utilizó en las últimas décadas a pesar de varios hechos aberrantes que a lo largo de los años transcurrieron en nuestra ciudad.

Sobre este punto las opiniones de los ediles son divergentes, ya que si bien todos repudian el hecho, no existe un total consenso sobre utilizar la declaración de persona no grata porque varios creen que luego podría abrirse la puerta a innumerables solicitudes de ese mismo tenor, convirtiendo al Concejo en una suerte de "juzgado moral".

Los jóvenes que mataron a la nutria ya están siendo investigados por la Justicia.