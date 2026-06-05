El Municipio le pide al Concejo que acompañe una demanda judicial si eliminan a Bahía de la Zona Fría

Sergio Prieta sprieta@lanueva.com Subjefe de noticias en La Nueva, conductor de los programas "Allica y Prieta a las 12", que se emite por La Nueva Play, y "El Mundo a las 8" en FM Ciudad 94.7. Trabaja en La Nueva desde 2011 y ha realizado coberturas periodísticas de temas legislativos en el Concejo Deliberante e investigaciones a partir del portal Gobierno Abierto.

El intendente Federico Susbielles presentó esta mañana en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza en el que pide al legislativo que acompañe una eventual demanda judicial si se elimina a Bahía Blanca de la Zona Fría.

La iniciativa deberá ser tratada en Sarmiento 12 en las próximas sesiones, aunque se supone que no contará con el apoyo unánime de los ediles.

En el proyecto se habla de que la eliminación de los subsidios del 30 y 50% en las tarifas de gas constituye una "discriminación arbitraria y geográficamente injustificada hacia nuestra ciudad, lesiva de principio de no regresividad en materia de derechos sociales y económicos reconocidos".

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Los cambios impulsados por el gobierno nacional en la Zona Fría tienen media sanción de la Cámara de Diputados y resta conocer qué pasará en la Cámara de Senadores, que deberá darle la otra media sanción para que se efectivicen.

Días atrás el intendente Susbielles ya había dado a conocer qué pretende ir por la vía judicial si esos cambios se concretan.

La iniciativa del gobierno de Javier Milei prevé que las ciudades incluidas en Zona Fría en 2021, entre ellas Bahía Blanca, dejen de tener un subsidio generalizado del 30 al 50% para todos los hogares y establece que los beneficios sólo irán a las familias cuyos ingresos son inferiores a tres canastas básicas del Indec (unos 4,5 millones de pesos).

"Hay dos posiciones: o estás a favor de Bahía Blanca y sus vecinos o estás en contra. Estoy dispuesto a defender judicialmente a la ciudad de este despojo que pretende hacer el gobierno nacional", dijo el jefe comunal a través de las redes sociales días atrás.