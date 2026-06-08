Neymar posó con la de Boca y Paredes se entusiasmó: “Ojalá venga, lo estoy volviendo loco"

Leandro Paredes tiene el don de las frases que encienden la chispa de la ilusión. Desde la concentración de la Selección Argentina en Kansas, dejó de lado el Mundial 2026 por un rato y apuntó hacia el último nombre que nadie esperaba en el universo Boca: Neymar. El volante campeón del mundo aseguró que el delantero brasileño simpatiza por el Xeneize y no ocultó sus ganas de volver a ser su compañero. Una confesión que tardó segundos en instalarse en el mundo “bostero”.

El contexto, sin embargo, tiene sus matices. Ney atraviesa en Santos una etapa marcada por lesiones recurrentes y ráfagas de talento que le permiten seguir marcando la diferencia. Aun así, Carlo Ancelotti decidió incluirlo en la convocatoria del Scratch para la Copa del Mundo, respondiendo en parte al reclamo de los hinchas.

Esa decisión reabrió el debate sobre su futuro: en los medios brasileños comenzaron a multiplicarse las versiones sobre una posible salida una vez terminado el torneo.

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Inter Miami apareció como el destino más mencionado, impulsado por la ilusión de una reunión con Lionel Messi y Luis Suárez, socios de una etapa histórica en Barcelona. Pero las especulaciones también cruzaron el Río de La Plata. Cuando Santos visitó a San Lorenzo por la Copa Sudamericana, el nombre de Neymar comenzó a circular en el fútbol argentino. El propio Ciclón fue mencionado, supuestamente a través de Paulo Silas, ex jugador azulgrana que lo habría tentado.

En ese escenario cargado de rumores, Paredes se permitió soñar en voz alta. La relación construida en el PSG con varios integrantes del plantel azul y oro (Edinson Cavani y Ander Herrera) alimenta una fantasía que, aunque lejana, no parece del todo imposible. "Neymar es de Boca. Ojalá que venga, lo vuelvo loco", manifestó el 5.

Aunque acto seguido moderó el entusiasmo con la misma honestidad con la que maneja los hilos del juego: "Es lo que me pasa a mí: él volvió a su casa, es difícil que se vaya. Yo no llamo a nadie, pero quiero que los mejores jueguen conmigo". Una declaración que, leída entre líneas, dice tanto por lo que afirma como por lo que deja flotando en el aire.

No es la primera vez que Paredes le abre las puertas a Neymar. A finales del 2025, le obsequió una camiseta azul y oro y afirmó: "Hablo mucho con Ney. La verdad, tengo una relación muy buena. Somos amigos. Estamos siempre en contacto, pero él está en su club, tenemos que tener respeto por los otros clubes, por la decisión de los demás jugadores, así que no puedo hablar mucho".