Quiénes son los candidatos a ocupar el puesto de Balerdi en la lista de la Selección argentina para el Mundial

La selección argentina se prepara para el Mundial con una incógnita de último momento: tras la lesión de Leonardo Balerdi, el entrenador Lionel Scaloni debe elegir a su reemplazante, pero sorprendió al anticipar que no sumará a otro marcador central.

En conferencia de prensa, Scaloni confirmó que el reemplazo de Balerdi se sumará al plantel el miércoles, después del amistoso ante Islandia. El defensor del Olympique de Marsella quedó desafectado por un desgarro en el sóleo de la pierna derecha, pero el DT fue claro: “En la posición del Flaco podemos estar cubiertos y veremos otras posibilidades, según cómo acaben los demás compañeros”.

Los cinco candidatos a reemplazar a Balerdi

Los nombres que siguen en carrera para meterse en la lista de 26 son: Emiliano Buendía, Nicolás Capaldo, Agustín Giay, Máximo Perrone y Guido Rodríguez. Todos formaron parte de la prelista de 55 pero ninguno es un zaguero natural.

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En ese sector, el DT argentino tiene como variantes a Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Facundo Medina. Medina, aunque es central, también puede jugar como lateral izquierdo.

Hasta ahora, Agustín Giay y Nicolás Capaldo aparecen con altas chances. Ambos son laterales derechos y están junto al plantel para los amistosos, citados por las lesiones de Gonzalo Montiel y Nahuel Molina, quienes el domingo recibieron el alta médica y entrenaron a la par del grupo.

Guido Rodríguez, de gran presente en el Valencia, no juega en la Selección desde 2024, pero fue clave en el inicio del ciclo: ganó dos Copa América y fue campeón del mundo. Con Leandro Paredes recuperándose de un desgarro, podría ser una opción para reforzar el eje del mediocampo.

Otra alternativa es Máximo Perrone, figura en el Como de la Serie A y compañero de Nicolás Paz. Tiene dos partidos en la Selección y fue citado para los amistosos de marzo ante Mauritania y Zambia.

Por último, aunque con un perfil más ofensivo, aparece Emiliano Buendía, de gran temporada en el Aston Villa, donde marcó 11 goles en 54 partidos. El marplatense de 29 años jugó dos partidos en la Selección y su última aparición fue en noviembre. Viene de ser campeón de la Europa League y la semana pasada, cuando peligraba la presencia de Nico Paz, desde el cuerpo técnico le pidieron que se mantuviera entrenando y atento. (TN)