Tango y fútbol se dieron la mano en una emotiva velada del ciclo “Bahía Blanca No Olvida”

Una gran concurrencia acompañó una nueva edición del ciclo cultural Bahía Blanca No Olvida, que en esta oportunidad presentó la propuesta “Dos Pasiones, Un Mismo Abrazo: El tango y el mundial de fútbol”, realizada en el SUM del Bahía Blanca Plaza Shopping.

La actividad, con entrada libre y gratuita, convocó a vecinos y amantes de la cultura popular para compartir una jornada dedicada a reflexionar sobre dos de las manifestaciones más arraigadas en la identidad argentina: el tango y el fútbol.

La conducción estuvo a cargo de Paola Marco, mientras que el periodista Walter Gullaci y el escritor José Valle ofrecieron una charla en la que repasaron historias, anécdotas y recuerdos vinculados a los mundiales de fútbol y al universo tanguero, resaltando los múltiples puntos de encuentro entre ambas pasiones populares.

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Entre los asistentes se encontraba la directora del Instituto Cultural de Bahía Blanca, Natalia Martirena, quien acompañó el desarrollo de una propuesta orientada al rescate y la valoración de la memoria colectiva local.

Uno de los momentos más destacados de la noche fue el reconocimiento a cuatro figuras ligadas al deporte bahiense: Rodrigo Palacio, José Ramón Palacio, Julio Román y Martín “Gula” Aguirre, en homenaje a sus trayectorias y aportes al deporte de la ciudad.

El cierre artístico estuvo a cargo del Taller de Canto del Centro de Jubilados de KM 5, que ofreció un repertorio especialmente preparado para la ocasión.

Posteriormente, la cantante Gaby, conocida como “La Voz Sensual del Tango”, brindó una presentación que coronó una velada cargada de emoción y recuerdos.