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Economía y finanzas.

El Banco Mundial aprobó un paquete de financiamiento por US$ 2.000 millones para la Argentina

El organismo multilateral confirmó la garantía al país. “Estamos comprometidos a apoyar la estabilización macroeconómica de Argentina y su agenda de reformas orientadas al crecimiento”, dijeron.

NA

El Banco Mundial aprobó este martes un paquete de financiamiento por US$2.000 millones para la Argentina, que servirá para "crear empleo, impulsar la inversión y fortalecer la estabilidad económica".

La aprobación de la ayuda financiera llega luego de la reunión que mantuvieron el Directorio del Banco Mundial y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), por sus siglas en inglés.

El desembolso irá destinado a apoyar la agenda de reformas del Gobierno y a ayudar a restablecer su acceso a los mercados internacionales de capital.

"La operación reducirá los costos de financiamiento del país, al tiempo que respalda una agenda más amplia de reformas orientadas a crear empleo, atraer inversiones en infraestructura y mejorar la inclusión financiera de las pequeñas empresas, entre otras medidas", señaló el comunicado al que accedió la Agencia Noticias Argentinas. (NA)

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