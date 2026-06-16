Gastón Torres: "Si el jueves podemos ganar, ya nos van a mirar con otros ojos"

Liniers fue el único que ganó de visitante en el inicio de los cuartos de final de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, venciendo a Napostá, 92 a 80.

"Anoche fue espectacular para nosotros, salió como queríamos. Lo que hablamos con Mauri (Vago, el DT) fue imponernos desde un principio", dijo en El Diario Deportivo, que se emite de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play.

"Tenemos una combinación de jugadores con muchísima experiencia y jóvenes con mucho talento, que anoche nos dieron una mano tremenda, en especial Genaro (Groppa), que hizo un partido excelente, y también quería destacar a los bases, Tomás Sabatini y Kevin Hernández, que le dieron un plus al equipo", resaltó.

El Chivo sumó la quinta victoria consecutiva, atravesando el mejor momento tras un irregular comienzo.

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"Tuvimos mala suerte en el arranque del torneo, sufriendo lesiones inevitables y eso fue un inconveniente para nosotros", justificó Gastón.

El albinegro ya sabe cómo ganarle a uno de los candidatos

"Lo que evaluamos antes del partido fue que jugadores clave como (Marcos) Diel no tuviera la pelota y, además, tener en cuenta a los tiradores. Después, ver si podíamos correr, porque tenemos chicos jóvenes que corren como el viento", destacó.

Napostá fue su anterior equipo y en el que tuvo un rendimiento superlativo en el cuarto juego de las finales del torneo anterior. De todos modos, como todo el plantel, a excepción de Alemañy, no continuó.

"Fue un cambio grande, no lo esperaba pero así sucedió. Creo que fue para bien, tenía que buscar mi comodidad", señaló.

"Era un buen equipo -recordó- y más que compañeros éramos amigos. Una pena que no se haya podido seguir. Una lástima porque el equipo ya tenía una final encima y lo que se pensaba que se mantendría no se dio, por diferentes cuestiones".

De todos modos, su presente está en Liniers y sabe que, de quedarse con la serie, puede significar un antes y un después.

"Si el jueves podemos ganar, ya nos van a mirar con otros ojos", entendió.

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