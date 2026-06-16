Cayó el presunto violador de la empleada de una verdulería en el barrio Pedro Pico

El local donde se cometió el delito funcionaba en Misiones al 400.

Sobre las 11 de hoy, en Brown al 2.700, la Policía de nuestra ciudad atrapó un hombre que, desde hace poco más de un año, tenía pedido de captura por el abuso sexual gravemente ultrajante de la empleada de una verdulería.

Se trata de Emiliano Fabián Correa, de 37 años, quien fue puesto a disposición del Juzgado de Garantías N° 3 y del fiscal Marcelo Romero Jardín, por el grave delito que sufrió una joven de 25, el 1 de marzo de 2025, en el local que funcionaba en Misiones al 400.

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Personal del Comando de Patrullas y de la comisaría Primera llegó a la detención tras un aviso al 911 que daba cuenta de la presencia de este sospechoso en esa zona.

Se lo capturó cuando ingresaba a una vivienda de una chica de 22 años y también fue imputado de violación de domicilio.

Correa está imputado del delito de abuso sexual con acceso carnal, en el marco de la IPP 4941-25.

El ataque se produjo un sábado sobre las 18, cuando el acusado ingresó en la verdulería con supuestas intenciones de robo.

Luego obligó a la víctima a ingresar en el baño del local y allí la sometió, para luego escapar.

El relato de vecinos y las cámaras de seguridad fueron clave para identificar al sospechoso, quien no obstante escapó y se mantuvo prófugo durante más de un año.

Se cree que en los primeros días de fuga -poco antes de la trágica inundación que sufrió nuestra ciudad- Correa se había escapado hacia la zona de Pedro Luro.

El fiscal Romero Jardín lo indagará mañana a las 10, según se informó.