Arrestaron a hombres y mujeres por cometer diferentes delitos en Patagones y Villalonga

Numerosas aprehensiones por distintos ilícitos se concretaron en el partido de Patagones.

La Policía de Patagones detuvo a un viedmense que tenía pedido de captura activo emitido por la justicia de Chubut, en relación con una causa por el delito de hurto iniciada en 2012.

El detenido, de quien no se dio a conocer su identidad, tiene 44 años y su arresto había sido solicitado desde la oficina judicial de Puerto Madryn.

Efectivos policiales de Carmen de Patagones, en tanto, aprehendieron a un joven que fue sorprendido in fraganti incumpliendo una medida cautelar ordenada por el juzgado de Paz de aquella ciudad.

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El individuo de 28 años quedó aprehendido por "desobediencia".

Por otra parte, en cercanías a Villa Linch, uniformados maragatos arrestaron a dos varones de 27 y 29 años que tenían en su poder envoltorios con marihuana y cocaína.

Intento de robo

Policías de Patagones aprehendieron a otro joven que ayer a la madrugada habría intentado sustraer una moto en la vía pública.

El acusado intentó darse a la fuga, pero los agentes de seguridad pudieron interceptarlo y reducirlo, quedando a disposición de la fiscalía de flagrancia de Bahía Blanca.

Además, oficiales de Policía aprehendieron a tres jóvenes (dos mujeres y un varón) que provocaron disturbios y trataron de agredir a los efectivos en un sector de Villalonga, también en el distrito de Patagones.

Quedaron imputados por atentado y resistencia a la autoridad.