Robo a la distribuidora: los boqueteros podrían acordar una pena de 3 años de prisión

Los tres ciudadanos chilenos detenidos por el robo tipo boqueteros en una distribuidora local podrían recibir una pena de tres años de prisión efectiva.

Fuentes oficiales señalaron que la UFIJ Nº 15 y el defensor oficial de los imputados delimitaron los alcances de un juicio abreviado que sería presentado la semana que viene durante la audiencia de finalización del procedimiento de flagrancia ante la Justicia de Garantías.

Se trata de Leonel Antonio Villa Villa, de 42 años, Pablo Andrés Castillo Antipe (44) y Camilo Germán Pardo Villarroel (33), quienes están imputados del delito de robo doblemente agravado por efracción y por cometerse en poblado y en banda.

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Todos ellos fueron indagados oportunamente por la fiscal Claudia Lorenzo y decidieron negarse a declarar.

Los voceros mencionaron también que, pese a lo que especuló inicialmente, los procesados no cuentan con antecedentes penales computables tanto en nuestro país como en Chile.

Como se informara, los individuos fueron arrestados por efectivos policiales en la terminal de ómnibus San Francisco de Asís, cuando procuraban abordar un colectivo con destino a Mar del Plata.

En poder de los sospechosos incautaron herramientas, un handy (inhibidor) y fajos de dinero en efectivo por un total de 35.995.730 pesos de moneda nacional, dinero que fue reconcido por las autoridades de la firma damnificada a partir de algunas inscripciones en los fajos.

Cabe recordar que el pasado 4 de junio los propietarios de la Distribuidora Santarossa advirtieron que delincuentes habían ingresado por los techos del edificio ubicado en Brandsen al 700.

Los ladrones, con evidente conocimiento del lugar, realizaron un boquete en la oficina del dueño y desde allí se dirigieron a otra oficina para apoderarse de una gran cantidad de dinero en efectivo que estaba destinada al pago de sueldos y proveedores.