Comenzó una nueva semana de paros en las escuelas de la UNS

Se extenderá entre hoy y el próximo sábado un paro nacional docente en todas las universidades, incluyendo las escuelas de la UNS.

Desde ADUNS señalaron que "la Ley de Financiamiento Universitario hace más de 240 días que no se aplica, ni total ni parcialmente por eso el conflicto no está cerrado".

Si bien la semana pasada el Gobierno, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los gremios docentes y no docentes acordaron un aumento en los fondos para las universidades públicas y un incremento salarial para los profesores, desde la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur manifestaron que "el plan de lucha continúa".

En ese sentido, enumeraron una serie de actividades:

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1) Asamblea para responder a la Res. R UNS 528/26 – Nuevo procedimiento para controlar la asistencia de la docencia de las EPUNS. Hoy martes, desde las 10 en el hall de ingreso EPUNS.

2) 10° Semaforazo por la Universidad. Miércoles 17, de 12:30 a 13:30 en av. Alem y Córdoba.

3) Asamblea Interclaustros. Miércoles 17 a las 16 en el hall del rectorado.

4) Manifestación a la sesión del Consejo Superior Universitario. Miércoles 17 a las 18 en el segundo piso del rectorado.

5) Jornada Nacional de lucha convocada por la Coordinación Nacional Docente. Jueves 18 en horario y lugar a confirmar.

En un comunicado, ADUNS señaló que "la firma del acta-entrega–trampa el 10 de junio, que nada tiene que ver con una paritaria o negociación, el Gobierno impuso más decorosamente lo que pretendía, una propuesta que no tiene nada que ver con la LFU".

Allí, sostuvo que "rectores y la mayoría de las Federaciones gremiales (a excepción de la Conadu Histórica) fueron rápidamente, y a espaldas de los y las trabajadoras y de la inmensa movilización del 12 de mayo, a firmar esta 'emboscada'. Esa actitud genuflexa reavivó la bronca y las ganas de seguir luchando".

Por otra parte, como consecuencia de sucesión de paros de semanas completas del gremio ADUNS, padres de alumnos del ciclo de enseñanza media anunciaron que iban a realizar una denuncia penal por el incumplimiento del servicio educativo y porque, según aseguran, a ningún maestro que adhiere a las huelgas se le computan las faltas.

Ante tal actitud, desde ADUNS advirtieorn que "no temamos a los descuentos. No existirán. Estamos luchando porque hay un presidente de la Nación (Javier Milei) que ilegal e ilegítimamente, no cumple con una Ley del Congreso Nacional. Luchamos por la Ley, por la división de poderes, por el estado de derecho, la república y la democracia".