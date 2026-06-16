Liga de Dorrego: Monte completó un once inicial de victorias
El albirrojo de Martín Sangronis sigue de racha y ya suma 11 éxitos en fila.
Atlético Monte Hermoso no detiene su marcha. El elenco de la ciudad balneraria venció en casa a Progreso de Guisasola 2 a 0 y sumó su undécima victoria en fila, en un arranque demoledor en l Torneo Oficial de Fútbol 70° Aniversario del Club Atlético Villa Rosa.
Otro que sigue dando batalla es Ferroviario de Dorrego, que goleó a Divisorio de visitante por 4 a 1.
También hubo triunfos de SUPA, Suteryh, Esperanza, Atlético Ventana y Porteño.
RESULTADOS:
Atlético Monte Hermoso 2 (Benjamín Fernández y Franco Ortiz), Progreso 0.
Esperanza 3 (Elías Báez, Néstor Rosales y Francisco Roggero), Pelota 2 (Franco García y Valentín Bettiga).
Villa Rosa 1 (Matías Izzi), SUPA 4 (Yago Sabanés -2- y Ezequiel Nanco -2-).
Independiente de Pringles 1 (Gianfranco Romero), Independiente de Dorrego 1 (Leandro Jeva).
Atlético Ventana 2 (Franco Maidana y Matías Sonzini), San Martín 1 (Germán Barrionuevo).
Almaceneros 1 (Joaquín Cardozo), Ferroviario 4 (Nicolás Palacio -2- y Agustín Rodríguez -2-).
Divisorio 1 ( Santiago Quiroga), Porteño 4 (Alejandro Delorte, Maximiliano Mastrangelo y Nicolás Restivo -2-).
Alumni 0, Suteryh 2 (Iván Baglietti y Elías Folasco).
POSICIONES: 1º) Atlético MH, 33 puntos; 2º) Ferroviario, 28; 3º) Suteryh, 25; 4º) Independiente de Dorrego, 24; 5º) Porteño, 22; 6º) SUPA, 21; 7º) Atlético Ventana, 17; 8º) Independiente de Pringles, 16; 9º) San Martín, 14; 10º) Progreso, 13; 11º) Villa Rosa, Alumni y Almaceneros, 12; 14º) Esperanza, 4; 15º) Divisorio y Pelota, 1.
PRÓXIMA FECHA (12ª): Esperanza-Divisorio, Pelota-Villa Rosa, SUPA-Alumni, Suteryh-Ventana, San Martín-Almaceneros, Ferroviario-Independiente de Pringles, Independiente de Dorrego-Atlético MH y Progreso-Porteño.