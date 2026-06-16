Bahía Blanca se prepara para las XVII Jornadas Gardelianas

Del 22 al 28 de junio, Bahía Blanca será el escenario de las XVII Jornadas Gardelianas, el tradicional ciclo cultural que conmemora la figura y el legado de Carlos Gardel a 91 años de su fallecimiento.

Bajo la producción general del escritor, gestor cultural y miembro de la Academia Nacional del Tango, José Valle, las actividades se desarrollarán en diversos espacios públicos y privados en el marco del Ciclo Cultural "Bahía Blanca No Olvida".

Esta edición presentará un fuerte despliegue de talento local, reuniendo en escena a más de 300 artistas a lo largo de toda su programación.

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El evento cuenta con una sólida relevancia institucional: fue declarado de Interés Cultural por la Cámara de Diputados de la Nación, de Interés Provincial y Cultural por el Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, de Interés Legislativo por el Senado Bonaerense y de Interés Municipal por el Instituto Cultural y el Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca. Asimismo, la propuesta cuenta con el auspicio y la adhesión de la Academia Nacional del Tango.

Respecto a la trascendencia de sostener este espacio en el tiempo, José Valle expresó: "Mantener vigentes las Jornadas Gardelianas tras diecisiete ediciones consecutivas es un logro colectivo que reafirma la profunda identidad tanguera de Bahía Blanca. Este año no solo homenajeamos al máximo ícono del género a 91 años de su partida, sino que también seguimos sembrando nuestra cultura en las escuelas con propuestas didácticas, reconociendo a las trayectorias locales y consolidando espacios comunitarios como la Ruta del Tango. El tango no es nostalgia del pasado; es una expresión viva que late diariamente en cada rincón de nuestra comunidad y nos une como sociedad".

A lo largo de la semana, la programación de gala ofrecerá espectáculos musicales, charlas didácticas, proyecciones de cine, homenajes y actividades de inclusión pedagógica como Divertango, destinadas a la educación inicial, escuelas primarias, secundarias y adultos mayores.

Cronograma oficial de actividades

Lunes 22 de junio

19:00 horas

Apertura oficial: en el Auditorio de la Cooperativa Obrera (Zelarrayán 560). Se presentarán la cantante Gaby "La Voz sensual del tango", el Coro del Colegio Juan José Passo —bajo la dirección de Daniel Waiss— y el taller de canto del centro de jubilados "La Amistad". En el acto se entregarán distinciones a la trayectoria a la conductora y locutora Marta Rodriguez, la bailarina y docente de tango Betty Torres y al programa televisivo Por Bahía, en reconocimiento a sus 30 años ininterrumpidos en la pantalla de Canal 9 de Bahía Blanca. Entrada libre y gratuita.

Bus Turístico "Turismo a lo Grande": circuito especial visitando el Museo de Radios Antiguas Carlos Gardel, coordinado por la Dirección de Turismo local, a cargo de la Lic. Karina Sánchez. Actividad cerrada exclusiva para centros de jubilados.

Martes 23 de junio

19:30 horas

Charla y música en vivo: en el Museo de Radios Antiguas Carlos Gardel. Disertación técnica e histórica a cargo del Ing. Carlos Benítez, María Palma Nazzaro y Raúl Degásperi, acompañada por la actuación musical de Cecilia Lorefice. Entrada libre y gratuita.

Miércoles 24 de junio

21:30 horas

Espectáculo "Guitarra, guitarra mía": en el Café Histórico (Colón 602). Velada musical con la participación de Claudia Acosta, Paola Sansolini y Quique Lorenzi. Reservas al teléfono: 291-156491449.

Jueves 25 de junio

21:30 horas

Espectáculo "Viejo smoking": en el Café Histórico (Colón 602). Show musical del cantante Pablo Gibelli y la exhibición de la pareja de baile compuesta por Laura Borelli y Gustavo Rodríguez. Reservas al teléfono: 291-156491449.

Viernes 26 de junio

21:30 horas

Espectáculo "Mano a Mano": en el Café Histórico (Colón 602). Concierto íntimo protagonizado por las cantantes Silvana Lorena y Rosana Soler y la participación del guitarrista Nicolás Fernández Vicente. Reservas al teléfono: 291-156491449.

Sábado 27 de junio

19:30 horas

Disertación "Gardel y el Fútbol": en el Café Miravalles (avenida Cerri 777). Charla histórica a cargo de Walter Gullaci, el Ing. Carlos Benítez y José Valle. El encuentro contará con la presentación artística de Gaby "La voz sensual del tango", Silvana Andrea León y el Taller de Canto del Centro de Jubilados de Vista Alegre. Entrada libre y gratuita.

Domingo 28 de junio

15:00 horas

Bus Turístico Especial "El Gardel Nuestro de Cada Día": circuito patrimonial guiado y coordinado por la Dirección de Turismo de la Lic. Karina Sánchez. La partida se efectuará desde el Puesto de Información Turística (avenida Colón y Drago). pasando por el Museo de Radios Antiguas Carlos Gardel. Actividad gratuita con inscripción previa obligatoria.

Itinerario y clausura: la primera parada será en la plaza de Villa Mitre para inaugurar la nueva estación de la Ruta del Tango "Carlos Amado", donde José Valle ofrecerá una alocución sobre el homenajeado. La jornada contará además con la destacada participación del maestro fileteador Sergio Grasso, quien sumará el valor del arte popular porteño a esta estación patrimonial.

Tras recorrer los puntos históricos vinculados al "Zorzal Criollo", el cierre tendrá lugar en la Plaza del Tango "Mario Iaquinandi" con las actuaciones del Coro Santa Cecilia (dirigido por Hugo Mazzucco),el taller Barrio de tango dirigido por Norma Cerrudo, el Ballet de Tango de la Peña Folklórica de las Escuelas Medias de la UNS (dirigido por Sonia Agüero) y una milonga popular.