Andrea del Boca volvió a sufrir una terrible caída en “Gran Hermano 2026″ y crece la preocupación

Andrea del Boca volvió a sufrir una dura caída en Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe). A más de dos meses del accidente en el que perdió piezas dentales y que la llevó a dejar transitoriamente la casa, este episodio vuelve a encender las alarmas.

Pese a la preocupación que tuvieron todos en la casa más famosa cuando volvió la transmisión, se la pudo ver a la actriz reincorporada y cantando “no me vas a sacar” -en referencia a la disputa que mantiene con Solange Abraham-.

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“Yo bailo igual, renga o en silla de ruedas”, aseguró en referencia al desafío que los participantes deberán enfrentar esta noche para conseguir un mayor presupuesto semanal.

Las imágenes tuvieron una enorme repercusión en las redes sociales, donde los fanáticos del programa tuvieron todo tipo de reacciones. “No puede ser, se cayó igual que la otra vez”, “Se ve que quiere volver a salir para visitar a la familia”, “¡Justo hoy que tiene que bailar! ¡Es alérgica a la pala!”, y “¡Le viven pasando cosas!”, fueron algunos de los mensajes que coparon X. (TN)