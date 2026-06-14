Con 10 y por el 10: triunfazo de San Francisco y malas noticias para Sporting

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

“¿De qué juego?, de lo que sea mientras sea de la mitad de la cancha para adelante”.

La verdad, esperaba esa respuesta, porque me contestó suelto de ropa y con la misma desfachatez con la que asume jugar a la pelota. Porque este pibe no practica fútbol, delira de romántico cada vez que la redonda pasa por sus pies.

Lo tenía presente de algún otro partido, pero en el de esta tarde me obligó a poner los ojos en él. Leonel Romero (foto) es de los 10 de antes, y por un golazo que marcó cuando más injerencia tenía en el trámite, San Francisco venció a 1-0 a La Armonía, consiguió el tercer éxito en sus últimas cinco presentaciones y “enterró” a Sporting (igualó 1-1 de local con Libertad) en el último lugar de las posiciones del torneo Apertura de la A liguista.

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En el primer tiempo, el Celeste no pudo conectar a los del medio con los dos de arriba (Claudio Castiglioni y Pinedo), fue atropellado por la velocidad ilimitada del dueño de casa y para no irse por la tangente necesitaba imperiosamente que el balón le empiece a llegar con más constancia al 10.

“Leo”, un zurdo convencido de que puede cumplir como carrillero pero que potencia su status de enganche o media punta, se vistió de “Santo” cuando los suyos empezaron a dudar de su propia fe. Porque a los 17 minutos de esa etapa complementaria, el debutante Santino Castigloni, hermano del “Tanque”, recibió su segunda amarilla por una entrada fuerte y de frente contra Malmoria y se fue perfectamente expulsado. Aunque estaban 0-0, el castillo parecía empezar a derrumbarse.

Pero siempre que haya un príncipe en el palacio, hay que confiar. Con Larmo lanzado al ataque, el rionegrino de San Antonio Oeste, de 21 años y formado en el club Talleres de su ciudad, acomodó su cuerpo hacia el perfil más favorable, acarició la bola en el borde del área grande y marcó su primer tanto en la mayor de la Liga del Sur.

“Podemos jugar bien o mal, pero este San Francisco va para adelante”, manifestó quien, al llegar a Bahía, se incorporó a Villa Mitre (2021) antes de llegar, en 2004, al de Villa Italia.

El velezano no supo cómo hacer valer su hombre de más y en los últimos suspiros el visitante no se quedó dormido en los laureles por la talla y la capacidad de prevenir antes que curar que mostró su arquero Valentino Torres.

A los 30 de la fracción inicial hubo una acción que pudo haber cambiado el rumbo del cotejo. Sobre la línea de fondo, Juan Martín González lanzó el centro y la bola dio en el brazo extendido (eso pareció) de Santino Castiglioni. En el estadio Hermanos Francani, para todos fue penal, pero el árbitro Sergio Testa explicó: “La mano es clara, pero es por efecto de un rebote en el pie del mismo jugador, es decir que no hay una responsabilidad directa y por eso di tiro de esquina”.

Si fue así, me convenció, porque yo también vi, y si me apuran sigo viendo, penal clarísimo.

Sobre el final del encuentro hubo otro que pidió el local, puñetazo de Valentino Torres y choque con Intrevado. No me pareció foul, solo un contacto fuerte entre las manos del golero que despejaron y la cabeza de “Pachu” en plena arremetida.

La Armonía sacó un punto de los últimos cuatro, hace 3 que no convierte y fue superado en la tabla por un elenco con los valores en alza y otro Romero (que no es Juan Francisco) que parece tener la varita mágica bendecida. Respira Sanfra, se desmorona La armonía y sufre Sporting. Así está el campeonato, tan cambiante como el clima…

La síntesis

La Armonía 0 (4-1-3-2)

Torres 4

T. Mendoza 4

J. Blanco 5

Carta (c) 6

J.M. González 5

R. Fernández 6

Narvay 6

O. Herrera 5

M. Antón 4

Malmoria 6

A. Muzi 5

DT: Rodolfo Cuello

San Francisco 1 (4-1-3-2)

V. Torres 7

Rincón 5

Metz 6

Leguiza 6

S. Castiglioni 4

J. García 5

Aulestiarte 6

J.F. Romero 5

L. ROMERO 8

Pinedo 7

C. Castiglioni (c) 5

DT: Julio Román

PT. No hubo goles.

ST. Gol de L. Romero (SF), a los 22m. A los 17m. fue expulsado S. Castiglioni (SF).

Cambios. 45m. Usuldinger (5) por T. Mendoza, 53m. Intrevado (5) por O. Herrera, 71m. J. Acosta (5) por J.M. González y 80m. A. Tuya por J. Blanco y C. Blanco por Muzi, en La Armonía; 63m. López Cruz (5) por J.F. Romero, 70m. Catellano (6) por C. Castiglioni y 86m. S. Ocampo por L. Romero y C. Ramos por Rincón, en San Francisco.

Amonestados. J. Blanco (16m.), T. Mendoza (44m.) e Intervado (85m.), en La Armonía; J.F. Romero (27m.) y S. Castiglioni (60 y 62m.), en San Franciso.

Arbitro. Sergio Testa (7).

Cancha. La Armonía (7).