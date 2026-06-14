El youtuber Gaspi y el cantante Oliver Tree murieron en el choque de helicópteros en Río de Janeiro

Gaspar Prim Díaz, más conocido como Gaspi es uno de los fallecidos en el siniestro (Foto TN)

El creador de contenidos argentino Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi, el cantante estadounidense Oliver Tree y el director de videos musicales y cineasta Lucas Vignale murieron este domingo en el choque de dos helicópteros ocurrido en la ciudad brasileña de Río de Janeiro.

Según informaron medios brasileños e internacionales, ambos viajaban en las aeronaves que colisionaron en pleno vuelo sobre la zona de Recreio dos Bandeirantes, en el oeste de Río. El accidente provocó la muerte de los seis ocupantes y es investigado por las autoridades aeronáuticas de Brasil.

El siniestro ocurrió durante la mañana cuando los dos helicópteros impactaron en el aire por causas que todavía no fueron determinadas. Una de las aeronaves cayó sobre un estacionamiento y se incendió, mientras que los equipos de emergencia trabajaron durante varias horas en la zona para recuperar los cuerpos y asegurar el área.

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Gaspi era una de las figuras más populares del streaming y el humor digital en la Argentina, mientras que Oliver Tree había alcanzado notoriedad internacional con canciones como "Life Goes On", "Miss You" y "Alien Boy". Ambos mantenían una amistad y habían compartido contenidos en redes sociales durante los últimos meses.

Momentos después se confirmó que entre los fallecidos estaba también Vignale, reconocido por sus trabajos en la música urbana y premiado en el Festival de Berlín.

Quien fuera director musical de Bizarrap y J Balvin, entre otros, se encontraba a bordo de la aeronave con matrícula PP-MAC al momento de la colisión en el aire.

La noticia generó una fuerte conmoción tanto en la comunidad digital argentina como en la industria musical internacional.

Miles de seguidores comenzaron a despedir a los artistas en redes sociales mientras se aguardan más precisiones sobre las circunstancias que derivaron en la tragedia.