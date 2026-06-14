Alemania cumplió con los papeles y goleó a Curazao 7 a 1

Alemania mostró su potencia y jerarquía y goleó a Curazao por 7 a 1, en el marco de la primera fecha del Grupo E del Mundial 2026.

Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz --2, uno de penal--, Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Deniz Undav anotaron para los teutones.

Por su parte, Livano Comenencia había puesto el sorpresivo empate para los centroamericanos.

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El próximo partido de Alemania será contra Costa de Marfil, el 20 de junio a las 17 en el estadio Toronto, mientras que Curazao se enfrentará a Ecuador el mismo día a las 21 en el estadio Kansas City.

Más tarde, a las 20 de la Argentina, Ecuador se medirá ante Costa de Marfil en el restante partido del Grupo.