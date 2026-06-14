Alemania cumplió con los papeles y goleó a Curazao 7 a 1
El seleccionado teutón se impuso con los goles de Havertz (2), Schlotterbeck, Nmecha, Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Deniz Undav. Livano Comenencia había puesto el transitorio empate.
Alemania mostró su potencia y jerarquía y goleó a Curazao por 7 a 1, en el marco de la primera fecha del Grupo E del Mundial 2026.
Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz --2, uno de penal--, Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Deniz Undav anotaron para los teutones.
Por su parte, Livano Comenencia había puesto el sorpresivo empate para los centroamericanos.
El próximo partido de Alemania será contra Costa de Marfil, el 20 de junio a las 17 en el estadio Toronto, mientras que Curazao se enfrentará a Ecuador el mismo día a las 21 en el estadio Kansas City.
Más tarde, a las 20 de la Argentina, Ecuador se medirá ante Costa de Marfil en el restante partido del Grupo.