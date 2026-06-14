Villa Mitre juega un partido clave ante Germinal y Olimpo defiende la cima ante Sol de Mayo

Villa Mitre y Olimpo se presentan esta tarde por la fecha 13 de la Zona 4 del Torneo Federal A, que se jugará íntegramente hoy.

Con realidades en la tabla bien distintas, los dos representantes liguistas se presentarán a las 15.

El Tricolor lo hará como local recibiendo a Germinal de Rawson, en un partido clave para no empezar a quedar relegado de los puestos de clasificación.

El árbitro en El Fortín será Diego Novelli Sanz.

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Mientras que el aurinegro visitará a Sol de Mayo en Viedma, con el objetivo de defender la cima de la tabla.

El juez principal será Jorge Etem.

*Cómo llegan

Villa Mitre volverá a jugar luego de tener fecha libre y tras acumular dos empates sin goles en sus últimas presentaciones (ante Círculo Deportivo de visitante y frente a Kimberley en casa).

Para este encuentro y lo que resta de la temporada, el tricolor no contará con Leandro Fernández, quien continuará su carrera en Chaco For Ever de la Primera B Nacional, tras ser titular en todos los encuentros del torneo.

Germinal, en tanto, se encuentra cuarto y sería el último clasificado al Nonagonal.

En sus últimos encuentro mostró un andar irregular, empatando ante Círculo (0 a 0), perdiendo frente a Kimerbley (1 a 0) y ganándole a Sol de Mayo (1 a 0). En este tramo, ganó uno de los últimos 5 juegos.

Olimpo, por su parte, igualó 0 a 0 el domingo ante Brown de Puerto Madryn.

Y aunque se mantiene como líder del grupo, se impuso en uno de los últimos cinco encuentros, en los que sólo marcó un gol (1 a 0 ante Germinal).

Esta racha y el buen andar de Alvarado, hacen que en caso de no ganar hoy puedan alcanzarlo o superarlo en la tabla.

Mientras que Sol de Mayo viene de caer ante el Torito marplatense (2 a 0) y antes había vencido a Santamarina (3 a 2), luego de dos derrotas en fila y dos igualdades sin goles.

*Los elegidos

Villa Mitre tendrá una baja de peso hoy, con la salida de Leandro Fernández, aunque también recuperará algunos elementos.

En ese sentido, el tricolor volverá a contar con el volante Matías Páez y el delantero Tomás Ibarra, quienes se recuperaron de sendas lesiones.

De esta manera, los elegidos por Diego Cochas para esta tarde son:

-Arqueros: Juan Pablo Mazza y Mariano Alcaraz.

-Defensores: Guido Segalerba, Jerónimo Almada, Santos Bacigalupe, Hugo Silva, Ulises Olguín y Diego Avit.

-Volantes: Thiago Pérez, Valentino Valeri, Enzo González, Leonel Monti, Víctor Ayala, Nicolás Cavagnero y Páez.

-Delanteros: Maximiliano Tunessi, Pablo Mujica, Rubén Tarasco, Santiago Gómez e Ibarra.

Olimpo, por su parte, tendrá una baja obligada para hoy, ya que Diego Ramírez deberá purgar la fecha de sanción por llegar a cinco amonestaciones

Además, tampoco serán de la partida Braian Guille, Martín Ferreyra, Leonardo Hertel, todos afectados por una gripe, y Joaquín Susvielles, con una sobrecarga muscular.

Por otra parte, regres a los convocados el lateral Cristian Chimino.

Por lo que los elegidos por Carlos Mungo para el juego de hoy son:

-Arqueros: Juan Pablo Lungarzo y Cristian Geist.

-Defensores: Agustín Bellone, Chimino, Luciano Lapetina, Néstor Moiraghi, Agustín Osinaga y Gastón Vega.

-Volantes: Marcos Acosta, Cristian Amarilla, Enzo Coachi, Sebastián Fernández, Antú Hernández, Santiago Llanos, Agustín Stancato y Manuel Vargas.

-Delanteros: Federico González, Cristian Ibarra, Marcelo Olivera y Joaquín Vidal.

*El resto

Toda la fecha 13 de la Zona 4 se completará esta tarde a partir de las 15.

En Mar del Plata, Kimberley esperará por Alvarado con arbitraje del bahiense Juan Ignacio Nebbietti.

Mientras que en Nicanor Otamendi Círculo Deportivo recibirá a Santamarina de Tandil. Pitará Valentín Pompei.

Libre tendrá Brown de Madryn.

*La tabla

1°) Olimpo, 21 puntos; 2°) Alvarado, 19: 3°) Kimberley, 17; 16; 4°) Germinal, 14; 5°) Sol de Mayo, 13; 6°) Villa Mitre, Santamarina y Brown de Madryn, 11 y 9°) Círculo Deportivo, 7.