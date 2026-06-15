Caso Agostina: el fiscal que liberó a Barrelier todavía no puede asumir su nuevo cargo ante un posible jury

El fiscal Iván Rodríguez, apuntado por ser quien en mayo de 2025 liberó a Claudio Barrelier, principal acusado por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba, no puede asumir su nuevo cargo debido a que todavía se analiza si será llevado a jury por mal desempeño.

El 30 de diciembre de 2025, meses antes del crimen de la adolescente, Rodríguez había sido designado por la Legislatura de Córdoba como Procurador Penitenciario Adjunto e iba a asumir su cargo a comienzos de junio.

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Aun así, luego de que se conozca que el fiscal fue quien liberó a Barrelier bajo fianza en mayo de 2025 en la causa por privación ilegítima de la libertad, se determinó que la ceremonia de designación quedé paralizada hasta saber si la Comisión de Jurado de Enjuiciamiento de Córdoba avanza en el jury.

En dicho caso, el empleado municipal estuvo detenido casi 20 días, hasta que pagó una fianza que le permitió su libertad. No fue el único beneficio que tuvo, si no que también se suma la acusación de la víctima, quien manifestó de manera pública que en un año la causa no tuvo avances.

Legisladores opositores de Córdoba confirmaron que se presentó un pedido de jury contra los fiscales Iván Rodríguez y Raúl Garzón por negligencia grave, mal desempeño y morosidad.

Ahora, a poco de que se cumpla un mes del crimen que estremece la provincia, ya son tres los pedidos formales presentados para que ambos fiscales sean juzgados. (NA)