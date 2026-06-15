La reciente inauguración del nuevo tren de fraccionamiento de Compañía Mega, en Cangrejales, no sólo representa una de las inversiones industriales más importantes realizadas en Bahía Blanca en los últimos años.

También anticipa una consecuencia concreta para la ciudad y su puerto: más movimiento marítimo asociado al crecimiento de Vaca Muerta, con entre 10 y 12 buques adicionales por año.

La obra, que demandó 260 millones de dólares , permitirá incrementar hasta un 50% la capacidad de producción de líquidos del gas natural, entre ellos propano, butano y gasolina natural.

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Ese impacto ya comienza a reflejarse en el puerto. La cantidad de embarcaciones que operan en el sitio propio de Mega para despachar sus productos muestra una tendencia sostenida de crecimiento.

Cada vez más buques

En 2023 la compañía concretó 37 despachos marítimos. En 2024 la cifra ascendió a 42 buques y durante 2025 alcanzó las 48 operaciones.

La comparación permite dimensionar el fenómeno: en apenas dos años, el crecimiento acumulado equivale prácticamente a incorporar un buque adicional por mes respecto de los niveles registrados anteriormente.

La ampliación fue diseñada para acompañar el aumento de producción proveniente de Vaca Muerta.

El puerto, de hecho, viene absorbiendo mayores volúmenes incluso antes de que entre plenamente en funcionamiento la nueva infraestructura.

Mega, integrada por YPF, Dow y Petrobras, separa y fracciona los líquidos contenidos en el gas natural proveniente de los pozos de Neuquén.

Entre ellos se encuentran propano, butano y gasolina natural, destinados tanto al mercado interno como a la exportación a través de su terminal marítima, ubicada junto al complejo industrial.

El nuevo tren permitirá incrementar la capacidad de producción de estos derivados en aproximadamente un 50%, dentro de un plan de expansión más amplio que contempla inversiones por unos US$ 650 millones..

La decisión de ampliar las instalaciones en Bahía Blanca refleja, además, la necesidad de anticiparse a una demanda creciente y evitar cuellos de botella en una cadena que continúa expandiéndose al ritmo del desarrollo no convencional neuquino.

En ese marco, la inversión fortalece el perfil exportador del complejo bahiense y consolida el papel estratégico del puerto como punto de salida de productos con mayor valor agregado vinculados a la industria energética.

La ampliación de Mega aparece así como la confirmación de un proceso que ya está en marcha: detrás de cada barco adicional hay más gas procesado, más producción y una integración cada vez más estrecha entre Vaca Muerta y Bahía Blanca.

TGS y el próximo gran salto del puerto

El megaproyecto que impulsa TGS, y que acaba de ser ratificado con la Decisión Final de Inversión (FID), podría sumar alrededor de 100 buques gaseros anuales vinculados a la exportación de propano, butano y gasolina natural, profundizando la transformación del perfil energético del puerto bahiense.

Ese crecimiento exigiría nuevas inversiones en infraestructura. Entre ellas, no se descarta que el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca avance con una cuarta posta de inflamables, junto a las actuales, para acompañar la demanda y garantizar la operatoria.