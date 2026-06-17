Francisco Cerúndolo ganó en Inglaterra y tuvo una dedicatoria especial para Messi

Francisco Cerúndolo avanzó esta tarde a los cuartos del ATP 500 de Queen´s en Inglaterra, que forma parte de la temporada de césped que conduce a Wimbledon.

El argentino (27° en el ránking mundial ATP) venció con contundencia al estadounidense Jenson Brooksby (73°) por 6-0 y 6-4, tras ganar los primeros 8 games del partido.

Tras el triunfo, y en la habitual ceremonia de firmar el lente de la cámara oficial, Fran tuvo un particular festejo.

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"Messi infinito", puso el tenista argentino, tras la brillante actuación del capitán de la Selección en el debut mundialista.

En la próximo instancia, Cerúndolo cruzará con el invitado local Arthur Fery (140° ATP), revelación del torneo.

Además, con este resultado, Fran se aseguró saltar virtualmente al 26° del ranking mundial.

Con información de ESPN