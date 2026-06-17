Barrio Noroeste: condenan por droga al dueño de la casa donde balearon a un menor

Un joven de 19 años, que vive en la casa donde el mes pasado balearon a un chico de 14 años que salvó su vida de milagro, fue condenado a cumplir 4 años de prisión efectiva por tenencia de drogas para la venta.

Se trata de Dylan Campos, quien había sido detenido en febrero cuando la Policía Bonaerense allanó su vivienda, en Patricios 2.149, y encontró no solo el arma de fuego que buscaba (por un incidente armado anterior), sino más de medio kilo de cocaína compactada dentro de una bolsa de residuos.

En esa casa de Patricios, el 7 de mayo último, Thiago, un chico de 14 años que había ido a buscar a su hermano, quedó en medio de una situación tan desesperante como inesperada.

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Una persona que ingresó al lugar disparó un arma y la bala dio en la cabeza del joven, que salvó su vida de milagro, luego de ser operado en el hospital Municipal, donde estuvo 20 días internado.

A la condena de la Justicia Federal a Campos se llegó tras dos meses de investigación y un acuerdo entre la Unidad de Investigación y Litigio de Casos Sencillos, encabezada por la fiscal Elisa Trinchín y el auxiliar fiscal Facundo Ruiz Martínez, y la defensa particular del imputado.

La investigación se había originado en la Justicia ordinaria, tras un allanamiento ordenado por el Juzgado de Garantías Nº 3, en el marco de la causa que requería el secuestro de un arma de fuego, municiones y documentación vinculada a su tenencia y/o portación.

En esas circunstancias se descubrió la importante cantidad de droga, indudablemente destinada a la comercialización. También incautaron dos teléfonos celulares y dos plantas de cannabis.

Tras ese resultado (el secuestro de 566 gramos de cocaína), el Juzgado de Garantías Nº 3 provincial giró actuaciones al fuero federal, donde se avanzó hacia la condena a Campos.

Doctrina plain view

La defensa técnica del imputado había promovido un planteo de nulidad contra el procedimiento que dio origen a las actuaciones, por entender que se había excedido el objeto de la orden de allanamiento impartida por el juez provincial.

Ante esta situación, la Justicia -compartiendo los fundamentos expuestos por la fiscalía- rechazó la nulidad, bajo el entendimiento que se trató de un descubrimiento inevitable (doctrina plain view) y que el hallazgo se produjo en la órbita del efectivo diligenciamiento de la orden de allanamiento.

En consecuencia, el juez de Garantías Federal, Walter López Da Silva, declaró la competencia y se avanzó con la causa.

Además de confirmarse que la droga secuestrada era clorhidrato de cocaína, del examen UFED practicado al teléfono de Campos se pudo determinar actividad compatible con el comercio de estupefacientes.