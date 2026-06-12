Baleado en el Noroeste: Thiago declaró en la fiscalía y contó lo ocurrido

El menor de 14 años que hace poco más de un mes recibió un disparo en la cabeza pudo declarar en la fiscalía y brindar detalles del violento episodio ocurrido en un sector del barrio Noroeste.

Como se informara, el pasado 7 de mayo, en una vivienda de calle Patricios al 2.100, Thiago fue alcanzado por el disparo efectuado por un sujeto que ingresó al lugar y accionó un arma de fuego.

El chico fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal, donde fue intervenido quirúrgicamente por la lesión a nivel craneal. Tras 20 días de internación recibió el alta médica.

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"Por suerte se encuentra muy bien y los avances que viene teniendo son grandes. Tiene una gran fuerza para salir adelante. Todas las semanas tenemos controles con el neurocirujano y lo ven muy bien. No tiene el alta definitiva, pero todo se viene desarrollando de la manera esperada", comentó Aldana, madre del adolescente, en declaraciones al programa Panorama de LU2.

Agregó que "por la condición en la que llegó al hospital es milagrosa su recuperación. Los médicos no nos decían que se iba a salvar, nos mencionaban que era muy crítica su situación y grave por la zona del impacto. Mi hijo es un milagro".

Más adelante sostuvo que "el miércoles declaró en la fiscalía, porque antes no lo había podido hacer".

"Pedimos que la justicia actúe. Se que todo lleva su tiempo, pero nosotros necesitamos tener seguridad. Si mi hijo sale a caminar de a poco, no es justo que se encuentre con estas personas porque todavía están investigando o trabajando en la causa. Queremos sentirnos seguros", siguió diciendo.

Respecto al testimonio del menor, mencionó que "se acuerda de todo. El disparo que recibió fue hecho de frente. No sabemos a quién iba dirigido o por qué lo efectuaron. Sabemos que fueron a esa casa, patearon la puerta e hicieron eso".

Si bien en un principio tres adolescente habían sido relacionados con el caso, posteriormente fueron liberados y se determinó que los sospechosos serían mayores de edad.

"Thiago fue a buscar a su hermano y pasó esto. Estaba esperándolo, entró una persona y disparó sin piedad. Él vio a esa persona, pero eso no lo sabíamos hasta que despertó. Dijo que había dos, pero que una disparó y la otra estaba como vigilando algo".

También mencionó que su hijo no tiene trato con los responsables.

"Nosotros somos una familia tranquila y sin problemas. Él no hace más que salir a jugar con los caballos o juntarse con los amiguitos del barrio. Cuando pasó esto mucha gente se acercó que lo conoce".