La Orquesta se presenta con obras del repertorio sinfónico

El sábado 13 de junio a las 20:00, en el Gran Plaza Teatro (Alsina 170), la Orquesta Sinfónica Provincial brindará un concierto de gran fuerza expresiva. Esta actividad forma parte de la agenda del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

Bajo la dirección del maestro Luis Belforte, se interpretarán la Obertura Coriolano, Op.62 y la Sinfonía N° 4 en Si bemol mayor, Op. 60 de Ludwig van Beethoven, junto con la evocadora Obertura Las Hébridas Op.26 de Félix Mendelssohn. Las entradas podrán adquirirse en el Gran Plaza Teatro o en boletería (de lunes a sábado, de 17:00 a 20:00). Descuentos para jubilados y estudiantes, únicamente en boletería.

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La Obertura Coriolano y la Sinfonía N° 4 de Beethoven reflejan la fuerza y el equilibrio del repertorio clásico, mientras que la Obertura Las Hébridas de Mendelssohn aporta un aire poético. Un programa que ofrece un encuentro de energía y emoción.