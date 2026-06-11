Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

TicketBahía.

Enclave vuelve a encender los tambores este fin de semana

La agrupación bahiense presenta una nueva edición de su Fiesta Enclave y las entradas están disponibles en TicketBahia.com

Hay espectáculos que se escuchan. Otros que se miran. Y algunos, como la Fiesta Enclave, se viven.

El reconocido colectivo de percusión de la ciudad volverá a subir a escena el Sábado 13 de Junio a las 21:30 en el Centro Cultural La Panadería, con la segunda edición de su propuesta JAM, un formato que invita a dejarse llevar por el ritmo, la improvisación y la energía compartida entre músicos y público.

La propuesta combina percusión, improvisación, movimiento y una fuerte conexión con el público. No se trata de un recital tradicional, sino de una celebración colectiva donde el ritmo se convierte en protagonista y cada persona forma parte de la experiencia.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de TicketBahia.com

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

Seguridad.
La ciudad.
La ciudad.
Básquetbol.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE