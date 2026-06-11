Enclave vuelve a encender los tambores este fin de semana

Hay espectáculos que se escuchan. Otros que se miran. Y algunos, como la Fiesta Enclave, se viven.

El reconocido colectivo de percusión de la ciudad volverá a subir a escena el Sábado 13 de Junio a las 21:30 en el Centro Cultural La Panadería, con la segunda edición de su propuesta JAM, un formato que invita a dejarse llevar por el ritmo, la improvisación y la energía compartida entre músicos y público.

La propuesta combina percusión, improvisación, movimiento y una fuerte conexión con el público. No se trata de un recital tradicional, sino de una celebración colectiva donde el ritmo se convierte en protagonista y cada persona forma parte de la experiencia.

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