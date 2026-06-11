La bronca de Manu Ginóbili tras la insólita derrota de San Antonio Spurs: “No puedo creerlo”

Emanuel Ginóbili lo sufrió, como todos los fans de Spurs y amantes de la NBA... Foto: NA.

El bahiense Emanuel Ginóbili expresó su desazón por la increíble derrota de San Antonio Spurs ante New York Knicks, por 107-106, en el Madison Square Garden, donde el equipo texano desperdició una ventaja de 29 puntos y quedó 3-1 abajo en las Finales de la NBA.

El cuatro veces campeón NBA con San Antonio y Salón de la Fama, reaccionó en sus redes sociales minutos después de un cierre impactante y dejó una frase que resumió el golpe anímico: “No puedo creer el partido que perdimos”.

Los Spurs dominaron gran parte del encuentro con una actuación sobresaliente de Victor Wembanyama y llegaron al último cuarto con una diferencia que parecía decisiva, pero los Knicks iniciaron una remontada feroz ante su gente.

La definición fue dramática: San Antonio ganaba por dos puntos en los segundos finales, Jalen Brunson lanzó de tres, falló y OG Anunoby tomó el rebote ofensivo para convertir el doble que desató la locura en el Madison Square Garden.

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Ginóbili, que construyó una carrera histórica con los Spurs y ganó cuatro anillos de la NBA con la franquicia, calificó la caída como “extremadamente dolorosa” y pidió levantar la cabeza de inmediato para seguir compitiendo.

El golpe fue durísimo para San Antonio, que venía de ganar el tercer partido también en Nueva York y tenía la chance de igualar la serie, pero ahora quedó al borde de la eliminación ante unos Knicks que pueden consagrarse campeones en el próximo encuentro.

El Juego 5 se disputará el sábado 13 de junio en San Antonio, donde los Spurs estarán obligados a ganar para seguir con vida, mientras que New York buscará cerrar la serie como visitante y quedarse con el título de la NBA.