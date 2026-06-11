La bronca de Manu Ginóbili tras la insólita derrota de San Antonio Spurs: “No puedo creerlo”
El equipo de Texas llegó a estar 29 puntos arriba ante New York, pero cayó sobre el final en el Madison Square Garden y quedó contra las cuerdas en las Finales de la NBA.
El bahiense Emanuel Ginóbili expresó su desazón por la increíble derrota de San Antonio Spurs ante New York Knicks, por 107-106, en el Madison Square Garden, donde el equipo texano desperdició una ventaja de 29 puntos y quedó 3-1 abajo en las Finales de la NBA.
El cuatro veces campeón NBA con San Antonio y Salón de la Fama, reaccionó en sus redes sociales minutos después de un cierre impactante y dejó una frase que resumió el golpe anímico: “No puedo creer el partido que perdimos”.
Los Spurs dominaron gran parte del encuentro con una actuación sobresaliente de Victor Wembanyama y llegaron al último cuarto con una diferencia que parecía decisiva, pero los Knicks iniciaron una remontada feroz ante su gente.
La definición fue dramática: San Antonio ganaba por dos puntos en los segundos finales, Jalen Brunson lanzó de tres, falló y OG Anunoby tomó el rebote ofensivo para convertir el doble que desató la locura en el Madison Square Garden.
Ginóbili, que construyó una carrera histórica con los Spurs y ganó cuatro anillos de la NBA con la franquicia, calificó la caída como “extremadamente dolorosa” y pidió levantar la cabeza de inmediato para seguir compitiendo.
El golpe fue durísimo para San Antonio, que venía de ganar el tercer partido también en Nueva York y tenía la chance de igualar la serie, pero ahora quedó al borde de la eliminación ante unos Knicks que pueden consagrarse campeones en el próximo encuentro.
El Juego 5 se disputará el sábado 13 de junio en San Antonio, donde los Spurs estarán obligados a ganar para seguir con vida, mientras que New York buscará cerrar la serie como visitante y quedarse con el título de la NBA.