Emocionante: así fue la reacción de Marcos Senesi al enterarse que iba al Mundial
Su pareja Kelci-Rose Bowers retrató y compartió el momento junto al defensor.
Leonardo Balerdi recibió hoy la noticia de que será el reemplazante de Leonardo Balerdi -lesionado- y se sumará a la Selección Argentina para disputar el Mundial 2026.
El momento exacto lo retrató su pareja, Kelci-Rose Bowers, quien mostró cómo vivieron ese instante en el que el defensor ahora del Tottenham se enteraba que debía sumarse al plantel nacional.