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Mundial 2026.

Emocionante: así fue la reacción de Marcos Senesi al enterarse que iba al Mundial

Su pareja Kelci-Rose Bowers retrató y compartió el momento junto al defensor.

Leonardo Balerdi recibió hoy la noticia de que será el reemplazante de Leonardo Balerdi -lesionado- y se sumará a la Selección Argentina para disputar el Mundial 2026.

El momento exacto lo retrató su pareja, Kelci-Rose Bowers, quien mostró cómo vivieron ese instante en el que el defensor ahora del Tottenham se enteraba que debía sumarse al plantel nacional.

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