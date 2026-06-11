Emocionante: así fue la reacción de Marcos Senesi al enterarse que iba al Mundial

Leonardo Balerdi recibió hoy la noticia de que será el reemplazante de Leonardo Balerdi -lesionado- y se sumará a la Selección Argentina para disputar el Mundial 2026.

El momento exacto lo retrató su pareja, Kelci-Rose Bowers, quien mostró cómo vivieron ese instante en el que el defensor ahora del Tottenham se enteraba que debía sumarse al plantel nacional.