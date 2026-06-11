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Economía y finanzas.

Se desaceleró por segundo mes consecutivo: la inflación de mayo fue de 2,1% y acumula 14,7% en el año

El INDEC publicó el IPC del quinto mes. Bajó 0,5 puntos porcentuales respecto de abril y acumuló 33,2% interanual.

La inflación de mayo fue de 2,1% y marcó otra desaceleración en su ritmo, según informó esta tarde el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Subió 33,2% contra el mismo mes del año pasado y anotó una baja de 0,5 puntos porcentuales (p.p.) respecto a abril.

El acumulado del año avanzó al 14,7%.

La división con mayor alza fue Comunicación -con el 3,4%- dado el aumento en servicios de telefonía. En segundo lugar quedó Educación (2,9%).

Mientras que las que menos aumentaron fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%) y Prendas de vestir y calzado (0,3%)

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