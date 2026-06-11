Genaro Groppa: los momentos en la AmeriCup U18, lo que se trajo de México y cómo se proyecta entre estudio y básquetbol

Otro bahiense inscribió su nombre entre los que alguna vez vistieron la camiseta de la Selección argentina: Genaro Groppa viene de participar en la AmeriCup U18.

"Cuando me avisaron que había quedado me tomó medio de sorpresa. Había llegado de la escuela, le mandaron a mi vieja una publicación de la CABB y vino a mi pieza a felicitarme", recordó el jugador de Liniers en El Diario Deportivo, por La Nueva Play.

Argentina cosechó cuatro victorias y dos derrotas. El objetivo era clasificar entre los cuatro y terminaron quintos.

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"Con Estados Unidos y con Canadá se vieron las diferencias de altura y tamaño, y un poco menos, pero también en velocidad. No tanto con Venezuela, Puerto Rico o México", comparó.

A nivel personal, Genaro volvió con una visión más clara del nivel internacional.

"Los tres (aleros) de los demás equipos vi que tenían más recursos y eran bastante más grandes físicamente. Tenían incorporado la verticalidad cuando atacaban al aro y algunos movimientos", puntualizó.

El entrenador Mauro Polla era muy puntual en lo que pretendía de él.

"Mauro lo que me pedía era que entrara a defender y que pusiera el cuerpo en todas las jugadas. Y si perdía en el uno contra uno que hiciera una falta. En ataque, que pasara la pelota, no picara mucho y los tiros que quedaran que los tome", contó.

La primera experiencia internacional lo movilizó.

"El primer partido fue el que entré más nervioso, porque era una experiencia nueva, nunca me había pasado. Es una felicidad y orgullo enorme. Lo mismo cuando cantaba el himno, me impactaba. Era una de las cosas que soñaba", aseguró.

Y, en el repaso de los momentos cumbre desde lo emotivo, Genaro se encargó de enumerar tres hechos: "Voy a recordar el clásico con Brasil, que perdíamos por 14 y fueron cinco minutos en los que metieron solo dos puntos. También, cantar el himno por primera vez con la camiseta. Y la primera vez que entré, con la camiseta Argentina y los nervios y sensaciones".

La experiencia, naturalmente lo motivó.

"Tengo muchas más ganas de entrenar y mejorar, y de repetir el proceso, aunque lo veo difícil al no clasificar al Mundial. Tengo ganas de jugar, de ver cuánto puedo haber mejorado, y si es posible, ayudar para ganar", señaló.

Ya con la cabeza en el ámbito local y pensando en el futuro rival de cuartos de Liniers, el jugador del Chivo contó con quién preferiría cruzar entre Estrella o Napostá.

"No sé por qué, pero los partidos contra Estrella me gustan", dijo.

Groppa, mientras cursa sexto año en la rama Economía de la Escuela Superior de Comercio, paralelamente se va proyectando con el deporte.

"Lo que había pensado era completar la escuela acá. Y el año que viene si me llama algún equipo lo pensaré, seguramente lo acepte, porque mi idea es seguir jugando al básquet y escalar lo más posible; si se puede vivir del básquet, mejor, y sino, también tengo en claro que juegue o no, alguna carrera voy a estudiar", aseguró.

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