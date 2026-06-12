Cruzamientos y vigor híbrido: ¿la clave para transformar la ganadería?

Más alternativas para lograr eficiencia en la ganadería. / Fotos: Andrea Castaño-La Nueva.

Guillermo D. Rueda grueda@lanueva.com Periodista. Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Fue redactor de la revista Encestando (1985-2000). Desde 1987 trabaja en el diario La Nueva Provincia (hoy La Nueva.). Pasó por las secciones Deportes, La Región y La Ciudad, donde se desempeña actualmente. Está especializado en periodismo agropecuario desde 2001. Miembro de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios. Responsable de las páginas webs de la Asociación de Ganaderos (AGA) y de Abopa.

El mejoramiento genético bovino a través del cruzamiento entre razas es considerado, en no pocos ámbitos, como una estrategia fundamental para incrementar la productividad ganadera en la Argentina, sobremanera por la coincidencia de la demanda instalada por la carne argentina en el mundo (más allá del mercado interno).

El Dr. Rodolfo Peralta, referente en genética y producción de carne bovina, sostiene que los rodeos de cría se pueden mejorar mediante estos cruzamientos, al considerarse una herramienta que, junto a la selección, permite obtener individuos más productivos.

“Al cruzar padres de razas no emparentadas genéticamente, logramos que confluyan en el nuevo animal mejores genes para productividad de carne, leche, fertilidad y nivel de engrasamiento”, explica.

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También dice Peralta —en diálogo con La Nueva.— que el vigor híbrido es más manifiesto cuando los grupos raciales son distintos.

“Por ejemplo, si cruzamos razas británicas, como Angus o Hereford, entre sí, hay vigor híbrido, pero no es tan marcado como cuando cruzamos una británica con una continental, como Limousin o Simmental. En estos planes, lo ideal es que el aporte de la raza continental no supere el 50 % del nuevo individuo”, describe.

Según los estudios que ha encabezado, el experto comprobó la fortaleza del vigor híbrido; se trata de un efecto a nivel celular que se traduce en terneros con menos susceptibilidad a enfermedades y hembras con mayor fertilidad.

Dr. Rodolfo Peralta, referente en genética y producción de carne bovina.

“A diferencia de trabajar solo con razas puras, estas mejoras ya se observan en la primera generación. Los animales resultan más pesados al destete y a los 18 meses, lo que impacta directamente en la eficiencia del sistema”, cuenta.

—Si los beneficios son evidentes, ¿por qué aún no se utiliza más esta herramienta?

—En la Argentina todavía existe una fuerte tendencia al razapurismo (sic), mientras que en otros países grandes productores de carne más de la mitad de los rodeos son cruzas. No diría que es una debilidad de la técnica, sino que requiere planificación. Hay que analizar el sistema de producción, la disponibilidad de pasto y tener claro qué razas usar mediante un plan de corto, mediano y largo plazo.

—¿Puede el cruzamiento ayudar a mejorar los bajos índices de preñez y, por ende, sumar kilos al final de camino?

—Definitivamente. La Argentina está estancada en un 60-65 % de procreo, lo que significa que un 30 % de las vacas no entregan un ternero al año por problemas de alimentación, sanidad o manejo. Al mejorar la fertilidad a través del vigor híbrido, contribuimos directamente al aumento del stock. Es necesario que el productor cambie su paradigma y entienda que hay cuestiones por hacer en la cría para mejorar estos números.

—En términos económicos, ¿cuál es el retorno para el criador?

—Debemos ver al rodeo como una empresa ganadera. El único retorno del rodeo de cría es el ternero. Con los cruzamientos no solo buscamos más cantidad de terneros, sino también recrías más pesadas y animales con mejor conformación y calidad de carne. Esto permite alcanzar un peso de faena más alto, algo que el mercado reclama actualmente.

El plan de la obra para una correcta implementación se puede resumir en tres puntos clave:

—Evaluación: analizar el sistema de producción y la base forrajera.

—Escritorio: definir qué se tiene y qué objetivos se quieren lograr.

—Planificación: establecer un plan genético con objetivos claros y razas definidas.

“Estas referencias no son menores, ya que la planificación debe obedecer a la realidad de cada establecimiento y asegurar que el sistema pueda sostener los requerimientos nutricionales de los animales cruzados”, concluye Peralta.

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