Por qué es feriado este lunes 15 y cuántos quedan en 2026

Se termina hoy el fin de semana largo en todo el país gracias al traslado de un feriado nacional.

La fecha genera dudas entre muchos trabajadores y estudiantes, ya que el homenaje original se conmemora el 17 de junio, pero este año fue trasladado para favorecer el turismo interno y permitir un descanso de tres días consecutivos.

El feriado del lunes 15 corresponde al Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, una de las figuras más destacadas de la historia argentina y héroe fundamental en la lucha por la independencia.

Güemes fue un militar y político salteño que lideró la defensa del norte argentino frente a las invasiones realistas durante las guerras de independencia. Su accionar resultó clave para impedir el avance español hacia el territorio que hoy conforma la Argentina.

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Si bien la conmemoración oficial es el 17 de junio, este año el feriado fue trasladado al lunes 15, tal como establece el calendario nacional para determinadas fechas patrias.

Al tratarse de un feriado nacional, la jornada alcanza a trabajadores de la administración pública, empleados del sector privado, bancos, escuelas y la mayoría de las actividades habituales.

Quienes deban trabajar durante ese día deberán percibir la remuneración correspondiente según lo establecido por la legislación laboral vigente para los feriados nacionales.

Además, muchas dependencias públicas permanecerán cerradas y los servicios funcionarán con cronogramas especiales.

Todos los fines de semana largos que quedan en 2026

Tras el descanso de junio, todavía habrá varias oportunidades para disfrutar de escapadas o mini vacaciones durante el resto del año.

Julio

Del jueves 9 al domingo 12 de julio.

Incluye el Día de la Independencia y el feriado puente del viernes 10.

Agosto

Del sábado 15 al lunes 17 de agosto.

Por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Octubre

Del sábado 10 al lunes 12 de octubre.

Por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Del sábado 21 al lunes 23 de noviembre.

Por el Día de la Soberanía Nacional.

Diciembre

Del sábado 5 al martes 8 de diciembre.

Será el fin de semana largo más extenso que queda en el año gracias al día no laborable del lunes 7 y el feriado de la Inmaculada Concepción de María.

Los feriados que aún restan en 2026

Feriados inamovibles

20 de junio

9 de julio

8 de diciembre

25 de diciembre

Feriados trasladables

17 de agosto

12 de octubre

23 de noviembre (por el 20 de noviembre)

Días no laborables

10 de julio

7 de diciembre