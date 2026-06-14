Fin de semana largo: así funcionarán los servicios municipales este lunes feriado en la ciudad

La Municipalidad de Bahía Blanca informó cómo funcionarán los servicios comunales durante este lunes feriado, en conmemoración por el 205° aniversario del fallecimiento de Martín Miguel de Güemes.

Según se informó oficialmente, el transporte público de pasajeros operará con frecuencias correspondientes a los días domingo y los usuarios podrán consultar horarios y recorridos a través de GPS Bahía.

Por su parte, la recolección de residuos se desarrollará de manera habitual, respetando el cronograma establecido para cada sector de la ciudad.

En el ámbito de la salud, el Hospital Municipal mantendrá habilitados los consultorios de guardia de clínica médica y pediatría entre las 8 y las 19, mientras que el servicio de emergencias funcionará durante las 24 horas.

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En tanto, el Cementerio Municipal contará con atención administrativa de 7 a 12 y permanecerá abierto para visitas entre las 8 y las 17. Estarán habilitados tanto el acceso principal por calle Lejarraga como el ingreso secundario ubicado en Sarratea y Abad.

Respecto del sistema de estacionamiento medido y pago, durante esa jornada no se cobrará el uso del servicio. No obstante, se estableció que deberán respetarse las zonas donde el estacionamiento está prohibido.

Finalmente, las dependencias municipales permanecerán cerradas y no habrá atención al público durante toda la jornada.