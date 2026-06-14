El Servicio Meteorológico emitió otra alerta amarilla por bajas temperaturas en Bahía y la región

El Servicio Meteorológico Nacional emitió para este lunes otra alerta amarilla por bajas temperaturas en Bahía Blanca y la mayor parte del sudoeste bonaerense, debido a la permanencia de una masa de aire frío sobre el territorio provincial.

La advertencia climática barca, además de nuestra ciudad, a los distritos de Coronel Rosales, Monte Hermoso, Coronel Dorrego, Villarino, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra, Tornquist, Puan y Patagones.

"La Provincia se verá afectada por bajas temperaturas que pueden afectar la salud", advirtió el SMN, a la vez que puntualizó que el nivel amarillo por frío representa un "efecto leve a moderado en la salud", pudiendo afectar "sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas".

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Desde Satelmet, en tanto, anticipan un lunes frío y soleado, con una temperatura mínima de 4 grados y una máxima de 16.

Como es habitual en estos casos, entre las principales recomendaciones se encuentran no exponerse al frío por tiempo prolongado en exteriores, controlar el buen funcionamiento de calefactores; no dejar calefactores encendidos sin supervisión; evitar sobrecargar la instalación eléctrica; y mantener ambientes ventilados para evitar la inhalación de monóxido de carbono.