Video: la última aparición de Gaspi y Lucas Vignale en redes antes de la tragedia en Brasil

Una transmisión en vivo realizada por la influencer EmetSuki en las calles de Río de Janeiro cobró relevancia tras confirmarse la muerte de Gaspi y del director audiovisual Lucas Vignale en el choque de helicópteros ocurrido en Brasil.

En el video, que fue seguido por miles de personas en tiempo real, la creadora de contenido se cruza casualmente con ambos argentinos durante una salida nocturna en la ciudad carioca. Los tres intercambian algunas palabras en un clima distendido antes de continuar con sus respectivos caminos.

Las imágenes comenzaron a viralizarse en redes sociales luego de conocerse el fallecimiento del humorista argentino y del realizador audiovisual, quienes se encontraban en Río de Janeiro al momento del accidente.

Gaspi murió este domingo en la colisión de dos helicópteros que dejó seis víctimas fatales. Entre los fallecidos también se encontraba el cantante estadounidense Oliver Tree.__IP__

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La transmisión de EmetSuki se convirtió en lo que sería el último registro en los que se puede ver tanto al influencer como a Lucas Vignale previo a la tragedia que conmocionó al mundo digital y del entretenimiento. (NA)