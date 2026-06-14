En vivo: Franco Colapinto corre el Gran Premio de Barcelona-Cataluña

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Con Franco Colapinto en pista, se corre en estos momentos el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, correspondiente a la séptima fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

El piloto argentino partió desde las 13° colocación, luego de un comienzo de fin de semana algo complicado.

"Cuando voy al límite, el auto no hace lo que quiero", resumió ayer.

George Russell (Mercedes Benz) largó desde la pole position, con Lewis Hamilton a su lado (Ferrari).

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Detrás de ellos se encuentra el líder del campeonato, el italiano Kimi Antonelli (Mercedes Benz), quien nunca había largado tan retrasado en esta temporada, en la que ya ganó cinco fechas.

*El minuto a minuto del Gran Premio

10.05hs: Avanzó Franco

Colapinto quedó se adelantó dos lugares y quedó 11° tras la largada del Gran Premio.

George Russell mantuvo su lugar de privilegio y lidera en la primeras vueltas.

10.04hs: ¡A correr!

Con Franco Colapinto partiendo desde el 13° lugar, se puso en marcha el Gran Premio de Barcelon-Cataluña.

10.01hs: Se viene

Los pilotos realizan la vuelta previa antes de la partida.