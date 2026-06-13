Franco Colapinto: "Traté de ir con el cuchillo entre los dientes, pero el auto no hace lo que quiero"

Franco Colapinto no anduvo con vueltas tras terminar 13° en la Clasificación del Gran Premio de Barcelona-Cataluña, que se correrá mañana domingo a las 10.

"Traté de ir con el cuchillo entre los dientes, pero el auto no hace lo que quiero", reconoció el pilarense tras la qualy, que tuvo a George Russell como más veloz.

Después de enumerar todos los contratiempos que le generó su Alpine, Franco se mostró algo más optimista, aunque siendo precavido.

"Casi termino contra la pared tres veces en una vuelta, es una pena. Hay que trabajar para mañana, largando 13 hay oportunidades, no estamos tan lejos de los puntos", se ilusionó.

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"Fue un día muy difícil, un auto muy incómodo de manejar, no lo disfruté manejando. Cuando intenté ir al límite, el auto hace lo que quiere", resumió.