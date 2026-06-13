Gustavo Alfaro, tras el mal debut de Paraguay: "Hay niveles donde con la garra no te alcanza"

Gustavo Alfaro habló anoche tras la dura derrota de Paraguay ante Estados Unidos, por la primera fecha del Grupo D en el Mundial 2026.

El entrenador argentino fue autocrítico en la conferencia de prensa.

"Sabemos que hay determinados niveles donde con el orden defensivo, la garra, la templanza, con correr, no te alcanza. Ahi donde todavía tenemos el debe. Son cosas que tenemos que incorporar y entender que son clave si queremos seguir en la competencia", admitió el DT.

"En determinados planos nos superaron, por eso la diferencia en el resultado", agregó.

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Fiel a su estilo también fue optimista pensando en futuro.

En ese sentido, Paraguay volverá a presentarse el sábado, a las 00, ante Turquía.

"Estos son aprendizajes dolorosos. A nadie le gusta perder y menos 4 a 1, después de estar esperando 16 años para jugar otra Copa del Mundo", admitió.

"Hoy empezó la Copa del Mundo, no terminó. Vamos a luchar hasta el último minuto por clasificar", remarcó.