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Fórmula 1.

En vivo: Franco Colapinto prueba por última vez antes de la Clasificación en Barcelona

Se desarrolla ahora la Práctica Libre 3, antes de la Qualy que arranca a las 11.

Con Franco Colapinto girando, se desarrolla en este momento la última Práctica Libre del Gran Premio de Barcelona-Cataluña en la séptima fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

Luego de un primer día algo complicado, en el que terminó 10° y 15°, el piloto argentino buscará mejores sensaciones antes de la Clasificación.

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"Fue el peor viernes de la temporada", resumió Franco ayer.

Luego de esta tanda de entrenamientos, se largará la Qualy, a partir de las 11, para conocer las posiciones de largada del Gran Premio.

El mismo se correrá mañana a las 11.

*El minuto a minuto de la Práctica Libre

-8.10hs: Vuelva la acción

Tras el parate por la bandera roja, los pilotos salen nuevamente a pista con menos de 20 minutos de práctica.

-8.07hs: ¡Bandera roja en Barcelona!

Se detiene la última práctica libre por el despiste de Valtteri Bottas, de Cadillac.

-8.00hs: Buena vuelta

George Russell (Mercedes Benz) se ubica primero luego de una vuelta, en la que marcó 1m16s258.

-7:55hs: Primera vuelta para Franco

Colapinto dio la primera vuelta cronometrada de la práctica y se ubica en la novena colocación.

Lando Norris (MaClaren) lidera la tanda de momento.

-7:44hs: Poca acción en el inicio

Nicolás Hülkenberg (Audi), Valtteri Bottas (Cadillac) y Sebastián Pérez (Cadillac) fueron los primeros en cerrar vuelta en el comienzo de la práctica.

Franco Colapinto y el resto de los pilotos aún esperan su momento en boxes.

-7.30hs: ¡Comenzó la la tercera Práctica Libre!

Franco Colapinto y los 22 pilotos de la parrilla prueban por última vez antes de la Clasificación.

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