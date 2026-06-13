Qué dijo Marcos Senesi al llegar a Kansas para sumarse a la Selección

Marcos Senesi llegó a Kansas, Estados Unidos, para sumarse a la concentración de la Selección Argentina antes del inicio del Mundial 2026.

El defensor del Tottenham reemplazará al Leonardo Balerdi, quien fue desafectado días atrás por una lesión muscular.

"Estoy muy contento", admitió Senesi, quien rápidamente habló sobre el exjugador de Boca.

"Primero quería mandarle un abrazo al flaco, es una situación difícil para él, que tenga una pronta recupareción", dijo Marcos.

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El excentral de San Lorenzo se incorporará al equipo a pocas horas del debut del martes ante Argelia.

"Estoy contento por esta oportunidad, muy feliz y tratar de disfrutarla", reconoció.

"Sabia que se podía dar una posibilidad, la esperé hasta el ultimo momento y se dio. Es el sueño que todo chico tiene cuando empieza a jugar a la pelota en el barrio", comparó.