Juanita Tinelli denunció a su expareja por violencia de género

La joven denunció que su exnovio le habría dado un golpe en la cara

La modelo e influencer Juanita Tinelli denunció a su expareja Bautista Cuiña por lesiones en el contexto de violencia de género. La Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires (Unidad Fiscal Norte PCyF) Lucía Florencia Paglianitti interviene en el caso.

De acuerdo con las primeras informaciones, el hecho sucedió a las 5:20, dentro del establecimiento "Costa 7070", ubicado en la avenida Costanera Rafael Obligado 7070, en la zona de Costanera Norte.

El parte policial indica que la joven denunció que su exnovio le habría dado un golpe en la cara, pero efectivos indican que no presentaba una lesión visible. El personal de seguridad del establecimiento buscó al acusado, pero no logró encontrarlo.

La Policía y el SAME se presentaron en el lugar, pero la modelo se negó a ser revisada por los médicos y se fue por sus propios medios.

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Un empleado de seguridad del establecimiento presenció la discusión, pero no el momento del golpe, indicaron fuentes. Había cámaras en el lugar.

Estarían instalando seguridad en la puerta de su casa y más medidas de rigor. La UFI Norte abrió una causa por averiguación de lesiones, pidió las cámaras y que declaren Tinelli y los empleados. (NA)

Si sufrís violencia de género podés llamar al 144, es una línea gratuita que atiende las 24 horas y brinda atención, contención y asesoramiento.