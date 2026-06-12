Dos funciones casi agotadas, miles de expectativas: Noelia Pace se presenta la próxima semana

Lo que comenzó como una única presentación terminó convirtiéndose en dos funciones con localidades prácticamente agotadas. La visita de Noelia Pace a Bahía Blanca despertó un enorme interés y obligó a sumar una nueva fecha para que más personas puedan vivir la experiencia de "Mediumnidad", el espectáculo con el que recorre los principales teatros del país.

La reconocida médium argentina se presentará el Miércoles 17 y Jueves 18 de junio en el Teatro Don Bosco, con un encuentro que combina reflexión, emoción y la posibilidad de explorar el vínculo entre quienes están presentes y el recuerdo de sus seres queridos.

"Mediumnidad" se ha convertido en uno de los fenómenos teatrales más comentados de los últimos años. Con funciones agotadas en distintas ciudades y una convocatoria que crece presentación tras presentación, Noelia Pace propone una experiencia que invita a transitar el duelo desde una mirada diferente y a reflexionar sobre los lazos que permanecen más allá de la ausencia..

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Las entradas para ambas funciones se encuentran a la venta a través de TicketBahia.com