Incertidumbre laboral: la preocupación que emerge ante la desaceleración inflacionaria 

Pese a la desaceleración de la inflación y a la estabilización de algunas variables macroeconómicas, la percepción de incertidumbre en la economía argentina continúa en niveles elevados.

En ese sentido, el Índice de Incertidumbre Económica de la Universidad Católica Argentina (UCA), que mide la percepción de riesgo e incertidumbre de la población, se ubicó en 55 puntos durante mayo y profundizó la tendencia ascendente de los últimos meses.

La inquietud por el empleo gana terreno a medida que el mercado laboral muestra señales de deterioro.Cabe aclarar que durante el gobierno de Javier Milei se perdieron 26.448 empresas empleadoras y el empleo cayó en 205.680 puestos en empresas privadas, según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

El índice implica que, por cada 10.000 palabras utilizadas en conversaciones económicas analizadas por la UCA en canales argentinos de YouTube, 55 estuvieron asociadas a conceptos vinculados con la incertidumbre.

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Este indicador volvió a subir luego de haber perforado el umbral de los 50 puntos en enero, cuando había alcanzado el nivel más bajo desde 2020.

Además, la política continúa siendo el principal foco de incertidumbre económica, concentrando el 30% de las menciones relevadas. El nivel es similar al registrado durante el período electoral de la segunda mitad de 2025. En segundo lugar apareció el empleo como factor de incertidumbre, que representó el 22% de las preocupaciones y mostró un crecimiento sostenido durante los últimos meses.

La inflación ha dejado de ser la principal preocupación económica de los argentinos

Por el contrario, la inestabilidad económica perdió peso relativo y descendió al 21% de las menciones. El dato marca una diferencia significativa respecto de enero de 2024, cuando esa categoría explicaba el 32% de las preocupaciones y se encontraba en el centro de las discusiones económicas tras el cambio de gobierno.

La UCA advierte que la incertidumbre es una variable con impacto directo sobre la actividad económica. Según la institución, cuando aumenta la dificultad para prever el futuro, las familias tienden a postergar decisiones de consumo y las empresas reducen proyectos de inversión, especialmente aquellos de largo plazo. (Ambito)