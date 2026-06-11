Cómo ver gratis la Copa del Mundo en HD y sin delay con una antena casera

El Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 comienza este jueves y existe una forma poco conocida de ver los 104 partidos sin pagar abonos mensuales ni depender de internet. Con una antena casera que puede fabricarse en apenas 10 minutos, es posible captar los canales de aire directamente desde el televisor.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, esta alternativa permite acceder a las transmisiones abiertas de manera gratuita y suele presentar una menor demora (delay) que muchas plataformas de streaming que emiten su señal por internet.

Para construirla solo se necesitan unos metros de cable coaxial, una ficha de conexión y herramientas básicas. Una vez instalada y realizada la búsqueda automática de canales, el televisor queda listo para recibir la televisión digital terrestre disponible en cada zona.

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Los materiales

Para armar una antena casera que capte la señal de la Televisión Digital Abierta (TDA) se necesitan los siguientes materiales :

+ Cable coaxial

+ Una ficha coaxial para armar

+ Cinta adhesiva

+ Alicate o herramienta de corte

El paso a paso

1º) Tomar un extremo del cable coaxial y medir exactamente 12,5 centímetros.

2º) Realizar un corte superficial para retirar únicamente la cubierta negra exterior.

3º) Llevar la malla metálica hacia atrás, estirarla bien y fijarla con cinta.

4º) Medir unos 3 o 4 milímetros más adelante y retirar cuidadosamente la malla fina.

5º) En el otro extremo, hacer un corte de aproximadamente 1,5 centímetros y volver a retirar la cobertura exterior.

6º) Remover una pequeña parte del material dieléctrico para dejar expuesto el conductor central de cobre.

7º) Colocar la ficha coaxial.

8º) Verificar que ningún filamento de la malla metálica toque el conductor central.

Conectar a la TV

Una vez terminada la antena se deben seguir los siguientes pasos para instalarla:

+ Apagar y desenchufar el televisor.

+ Enroscar la ficha en la entrada destinada a la antena de aire, no en la de cable.

+ Ubicar la antena en una posición favorable para la recepción.

+ Encender el televisor y realizar una búsqueda automática de canales.

Tras completar la sintonización, el equipo debería detectar los canales de aire disponibles en la zona. De esta manera, es posible acceder a las transmisiones deportivas, incluidos los partidos del Mundial que se emitan por señal abierta, con imagen HD y sin el delay característico de muchas plataformas online. (NA).