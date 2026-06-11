Nicolás Tagliafico corre el riesgo de perderse la fase de grupos del Mundial con la Selección

A pocos días de que la Selección argentina haga su debut con Argelia en el Mundial 2026, Nicolás Tagliafico preocupó a Lionel Scaloni con una lesión que complica los planes del entrenador para el desarrollo de la fase de grupos del torneo.

El lateral izquierdo tuvo un problema muscular en el sóleo izquierdo y está siendo evaluado por el cuerpo técnico para terminar de definir la formación titular para el estreno en Kansas.

El inconveniente con el defensor es uno de los motivos que explica la repentina convocatoria de Marcos Senesi para reemplazar a Leonardo Balerdi en la lista del Mundial. Scaloni optó por sumar un nuevo defensor zurdo para tener más opciones por ese sector del campo de juego.

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El defensor había dejado un mensaje optimista tras el último amistoso de Argentina. “No es nada preocupante. Son cosas normales del partido y está bueno ir rotando. Hice toda la semana normal y me sentí bien”, explicó.

¿Quién puede reemplazar a Nicolás Tagliafico como lateral izquierdo?

Sin Tagliafico en buenas condiciones físicas para el debut con Argelia, Scaloni está obligado a encontrar un reemplazante para armar la formación titular. La primera opción es Facundo Medina, mientras que Nicolás González también es una alternativa si supera su problema muscular.

La lista de variantes sigue con el recién convocado Senesi y Valentín Barco, que ya han jugado en el puesto de lateral izquierdo. (Fuente: TN)