¡Arrancó el Mundial! México le ganó a Sudáfrica, hubo dos goles y tres expulsados

México comenzó con el pie derecho, al ganrale a Sudáfrica por 2 a 0 en la apertura del Mundial 2026 y su capitán, César Montes, se fue expulsado en el final del partido en el Estadio Azteca.

Con los goles de Julián Quiñones a los nueve minutos del primer tiempo y el goleador Raúl Jiménez a los 22 del segundo, uno de los anfitriones consiguió el triunfo en el duelo inaugural de la Copa del Mundo.

De manera insólita, Montes vio la tarjeta roja por una patada en el final del encuentro, mientras que en el elenco africano dos jugadores se fueron expulsados por el brasileño Wilton Sampaoio: Siphephelo Sithole y Themba Zwane, a los 49 y 84 minutos respectivamente.

La actividad del primer día de actividad en el Mundial 2026 concluirá con el partido entre República Checa y Corea del Sur, programado para las 23.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Mientras que México volverá a ver acción el próximo jueves, cuando se midan ante los asiáticos a las 22.

En tanto Sudáfrica cruzará ante los checos, también el jueves pero a las 13.