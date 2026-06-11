Agenda, día 1: dos partidos y la primera ceremonia inaugural levantan el telón en México

Con dos partidos del Grupo A y la primera de las tres ceremonias inaugurales, se pondrá en marcha hoy el Mundial 2026 Estados Unidos, México y Canadá.

Esta es la agenda del día:

Ceremonia inaugural

-Hora: 14:30 (por disposición de FIFA, el espectáculo comenzará 90 minutos antes del pitido inicial).

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-TV: DSports, TyC Sports y Telefe.

México vs Sudáfrica

-Hora: 16.

-Estadio: Ciudad de México.

-Árbitro: Wilton Sampaio.

-TV: Telefé, Mitelefe.com, Paramount+, Disney+ Premium, DSports

-Grupo A - Fecha 1

Corea del Sur vs República Checa

-Hora: 23.

-Estadio: Estadio AKRON (Guadalajara).

-Árbitro: Amin Mohamed Omar.

-TV: Telefé, Mitelefe.com, Paramount+, Disney+ Premium, DSports.

-Grupo A - Fecha 1