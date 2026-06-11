Agenda, día 1: dos partidos y la primera ceremonia inaugural levantan el telón en México
Se pone en marcha la cita mundialista.
Con dos partidos del Grupo A y la primera de las tres ceremonias inaugurales, se pondrá en marcha hoy el Mundial 2026 Estados Unidos, México y Canadá.
Esta es la agenda del día:
Ceremonia inaugural
-Hora: 14:30 (por disposición de FIFA, el espectáculo comenzará 90 minutos antes del pitido inicial).
-TV: DSports, TyC Sports y Telefe.
México vs Sudáfrica
-Hora: 16.
-Estadio: Ciudad de México.
-Árbitro: Wilton Sampaio.
-TV: Telefé, Mitelefe.com, Paramount+, Disney+ Premium, DSports
-Grupo A - Fecha 1
Corea del Sur vs República Checa
-Hora: 23.
-Estadio: Estadio AKRON (Guadalajara).
-Árbitro: Amin Mohamed Omar.
-TV: Telefé, Mitelefe.com, Paramount+, Disney+ Premium, DSports.
-Grupo A - Fecha 1