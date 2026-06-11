Bahía Blanca celebra sus dos grandes pasiones con una noche de tango, fútbol y memoria

Bajo el título "Dos Pasiones, Un Mismo Abrazo: El tango y el mundial de fútbol", una nueva edición del ciclo "Bahía Blanca No Olvida" convocará a vecinos y amantes de las tradiciones argentinas para revivir recuerdos y rendir homenaje a figuras emblemáticas de la ciudad.

Será este viernes, desde las 19.30, el Salón de Usos Múltiples (SUM) del Bahía Blanca Plaza Shopping, escenario de una propuesta que combinará historia, emoción y cultura popular.

La actividad contará con la participación del periodista Walter Gullaci y del escritor y gestor cultural José Valle, quienes compartirán relatos, anécdotas y reflexiones sobre el vínculo histórico entre el fútbol y el tango, dos expresiones que forman parte de la identidad nacional.

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Uno de los momentos más emotivos de la velada será la entrega de distinciones a personalidades que dejaron una profunda huella en el deporte bahiense.

Serán homenajeados Rodrigo Palacio y su padre José Ramón Palacio, el reconocido entrenador Julio Román y el exfutbolista Martín "Gula" Aguirre, por sus destacadas trayectorias y aportes al fútbol.

La propuesta incluirá además un cierre artístico con la presentación de Gaby, conocida como "La voz sensual del tango", quien interpretará clásicos del repertorio ciudadano. La acompañarán integrantes del Taller de Canto de KM5, sumando voces y emoción a una noche dedicada a la memoria colectiva.

Como complemento de la jornada, el Bus Turístico del programa "Turismo a lo Grande" realizará un recorrido especial destinado a centros de jubilados, facilitando la participación de adultos mayores en el encuentro.

Con entrada libre y gratuita, el evento busca convertirse en un espacio de encuentro para celebrar la historia, la cultura y el sentimiento popular que unen al tango y al fútbol en una misma pasión.