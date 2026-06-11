El pronóstico: cómo estará el tiempo este viernes en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 12 de junio en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet pronostica para este viernes 12 de junio una jornada con una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 18 en Bahía Blanca.
Durante la mañana el tiempo estará nuboso y ventoso, con ráfagas fuertes desde el sector noroeste y buena visibilidad.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Por la tarde el tiempo será templado con nubosidad variable y viento en disminución del sector noroeste rotando al sur. El índice UV se prevé normal y la visibilidad continuará buena.
La noche, a su vez, se presentará fría y nubosa, y se estima para las primeras horas del sábado una temperatura de 11 grados.