El pronóstico: cómo estará el tiempo este viernes en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este viernes 12 de junio una jornada con una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 18 en Bahía Blanca.

Durante la mañana el tiempo estará nuboso y ventoso, con ráfagas fuertes desde el sector noroeste y buena visibilidad.

Por la tarde el tiempo será templado con nubosidad variable y viento en disminución del sector noroeste rotando al sur. El índice UV se prevé normal y la visibilidad continuará buena.

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La noche, a su vez, se presentará fría y nubosa, y se estima para las primeras horas del sábado una temperatura de 11 grados.