La Selección se entrenó en Kansas, Dibu trabajó por primera vez con guantes y ¿se resintió el dedo?

La Selección Argentina afrontó una nueva jornada de entrenamientos en Kansas City a cinco días del debut en la Copa del Mundo con la lupa puesta en los jugadores lesionados.

Nicolás Tagliafico salió con molestias en el entretiempo del amistoso ante Honduras y no evolucionó como se esperaba: fue sometido a estudios y los mismos arrojaron que padece una pequeña distensión en el sóleo.

La situación del lateral izquierdo llevó a Lionel Scaloni a convocar a Marcos Senesi en reemplazo de Leo Balerdi cuando tenía en mente citar a un mediocampista.

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La buena noticia la dio Dibu Martínez, a quien le retiraron el yeso de su mano derecha tras la fractura en el dedo anular y por primera vez trabajó con guantes con el objetivo de llegar óptimo al debut del martes contra Argelia.

Sin embargo, en un momento del peloteo, mientras Martínez se arrojaba para rechazar los balones, una reacción inmediata del arquero, quien se levantó del piso y se tomó la mano generó preocupación en el entorno.

Lo cierto es que el Dibu expuso signos de dolor y se quejó de dolor y que inmediatamente se paró con cara de fastidio.

Por otro lado Nico Paz no formó parte de la práctica y, según informó TyC Sports, tuvo el día libre con el objetivo de preservarlo físicamente tras haber jugado 60 minutos ante Islandia.

Además, Leandro Paredes se movió con normalidad y avanza en su puesta a punto, aunque no se perfila como titular contra Argelia. También se entrenaron a la par otros dos de los que llegan entre algodones: Julián Álvarez y Nico González.

El viernes a las 20 horas de Argentina, la Selección retomará las prácticas en el Compass Minerals National Performance Center de Kansas City.