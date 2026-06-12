Gran Premio de Barcelona-Cataluña: Colapinto empieza a probar buscando dejar atrás Mónaco

Franco Colapinto verá acción hoy en el inicio de las actividades del Gran Premio de Barcelona en el circuito de Cataluña, correspondiente a la novena fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

Luego de un fin de semana con sinsabores en Mónaco, donde terminó 15°, el argentino buscará volver a tener buenas sensaciones con Alpine.

Con el italiano Kimi Antonelli (Mercedes Benz) como líder del torneo y último ganador, los 22 pilotos de la parrilla girarán por primera vez en el España, con las dos primeras tandas de entrenamiento.

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Este el cronograma del fin de semana

*Viernes

-8.30hs: Práctica 1

-12hs: Práctica 2

*Sábado

-7.30hs: Práctica 3

-11hs: Clasificación

*Domingo

-10hs: Carrera